Yemin 187. bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 186. son bölüm izleme linki

Kanal 7 ekranlarında hafta içi hergün yayınlanan Yemin dizisi bugün 186. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin hayranları yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Yemin'in bu akşamki bölümünde Cavidan rahat durmuyor. Reyhan ve Emir büyük bir sınav atlatıyor. Cavidan ise bu durumdan hiç memnun olmuyor ve yeni bir sorun çıkarmak için harekete geçiyor. Yemin 187. bölüm fragmanı ve Yemin 186. son bölüm izleme linki haberimizde...

YEMİN 187. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Yemin 187. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecetir.

YEMİN 186. BÖLÜM ÖZETİ

Yemin dizisinde bugün Reyhan ve Emir büyük bir sınav atlatır. Cavidan ise bu durumdan hiç memnun olmaz ve yeni bir sorun çıkarmak için harekete geçer.

Reyhan ile Emir’in aşkları büyük bir sınav verir. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Cavidan’ın rahat durmaya niyeti yoktur. Yaşadıkları bütün badirelerden daha güçlü çıkmayı başaran Reyhan ile Emir’i daha büyük bir tehlike bekler. Kemal, Narin’in geçmişine dair sorgulamasını bir kenara bırakır ve Narin’in artık daha mutlu daha huzurlu olması için elinden geleni yapar. Kemal’in çabalarının merkezinde ise Narin için büyük bir sürpriz vardır.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.



YEMİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal’in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?