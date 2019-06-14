Yemekteyiz yarışmasında yeni yarışmacılar bu hafta da birinci olabilmek adına hünerlerini sergiledi. Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 14 Haziran Yemekteyiz'de kim kazandı? araştırılmaya başladı. Her hafta farklı yarışmacıların olduğu Yemekteyiz’de haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi oluyor. Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz'de bu hafta Burak Şahingil, Sibel Özkan, Emine Solmaz, Barış Dönmez, Serpil Uzunçavdar yarışıyor.

14 HAZİRAN YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

14 Haziran Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. 10 bin liralık ödülü kazanarak haftanın şampiyonu bugün belli olduktan sonra sitemizde yer alacak.

10- 14 HAZİRAN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

BURAK ŞAHİNGİL KİMDİR?

Burak Şahingil 43 yaşında, ses sanatçısı. Aslen Sivaslı olan yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 1 Çocuk babası olan Burak Şahingil, müzik tutkusu dışında en büyük tutkusu mutfağa girmek ve yemek yapmak.

SİBEL ÖZKAN KİMDİR?

Sibel Özkan 40 yaşında, ses sanatçısı. Aslen Niğdeli olan olan yarışmacı İstanbul'da 20 yaşındaki kızıyla birlikte yaşıyor.Hayattaki duruşunu ve başarısının sırrını inatçı kişiliğine ve asla vazgeçmemesine bağlayan Sibel Özkan, bu hafta mutfakta göstereceği hünerleriyle çok konuşulacak.

EMİNE SOLMAZ KİMDİR?

Emine Solmaz 45 yaşında, ev yemekleri ağırlıklı bir işletmenin sahibi. Üç yıl öncesine kadar Artvin'de yaşayan yarışmacı, İstanbul'a geldikten sonra atıldığı iş hayatındaki başarısını bu hafta Yemekteyiz'de de gösterip birinci olacağını iddia ediyor.

BARIŞ DÖNMEZ KİMDİR?

Barış Dönmez 43 yaşında, Sivaslı ve mesleği aşçılık. 18 Yıllık evli olan yarışmacı, aşçılık öncesi mutfakla ilgili her türlü işi yaptığını ve bu işin temelinden geldiğini söyleyerek, Yemekteyiz'deki iddiasını ortaya koyuyor.

SERPİL UZUNÇAVDAR KİMDİR?

Serpil Uzunçavdar 35 yaşında, milli hakem ve hastane yöneticisi. Bekar olan yarışmacı, aynı zamanda şu sıralar bir saç ekim merkezinin koordinatörlüğünü de yapıyor. Hem iş hayatında hem ev hayatında her zaman en iyisini yapmak için mücadele ettiğini söyleyen Serpil Uzunçavdar, en büyük sırrının yüksek özgüveni olduğunun altını çiziyor.