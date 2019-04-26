Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyizde kim kazandı?

Yemekteyiz’de kimin kazandığı araştırılan konuların başında yer alıyor. Onur Büyüktopçu’nun eğlenceli sunumu ile TV8 ekranlarına yayınlanan Yemekteyiz’de her gün bir yarışmacı hünerlerini gösteriyor. Diğer yarışmacılar tarafından puanlanan yarışmacıya Onur Büyüktopçu da gizlice puan veriyor. En yüksek puan toplayanın birinci olduğu Yemekteyiz’de haftanın son yarışmacısı Selin Aksu oldu. Son bölümde Cihan Bey yarışırken, yemekleri ise eleştirinin odağında yer aldı. Cihan Bey günün sonunda 16 puan topladı.

YEMEKTEYİZ’DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8’in sevilen yarışma programı Yemekteyiz’de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Belli olduğu takdirde haberimizde yayınlanacaktır.

YEMEKTEYİZ’DE 25 NİSAN PUANLARI

Haftanın dördüncü gününde Yemekteyiz de yemeklerini yapacak olan Cihan Bey 34 yaşında ve spor eğitmeni. Aslen Erzurumlu olan Cihan Bey bekâr ve İstanbul’da ailesi ile birlikte yaşıyor.

Menüsü

Aşotu çorbası

Kabak kızartması

Kıvırcık salatası

Mantarlı et sote

Patates püresi

İrmik Tatlısı

Yemekteyiz yarışmasına yukarıdaki menü ile katılan yarışmacı Yasin Cihan diğer yarışmacılardan aldığı toplam puan

Süleyman: 2 Puan

Beyhan: 4 Puan

Selin: 4 Puan

Pınar: 6 Puan

YEMEKTEYİZ 22 – 26 NİSAN HAFTASI YARIŞMACILARI

Yemekteyiz Beyhan Hanım Kimdir?

Yemekteyiz’de 1. gün yarışmacısı Reyhan Kılıç. Ev hanımı olan Beyhan Hanım bugüne kadar hiç çalışmamış. 37 yaşında olan Reyhan Hanım aslen Sivaslı ve iki çocuk annesi.

Yemekteyiz Süleyman Aslantaş Kimdir?

Haftanın 2. gününde yarışacak olan Süleyman Aslantaş aslen Ardahanlı. Süleyman Bey Ardahanlı ve mesleki aşçılık. 15 yaşından beri lokantalarda çalışan Süleyman beyin yemek yapmak sadece mesleği değil aynı zamanda yaşam tarzı.

Yemekteyiz Pınar Doğruyol Kimdir?

Yemekteyiz‘de haftanın 3. günü yarışacak olan isim Pınar Doğruyol. 41 yaşında ve resim öğretmeni olan Pınar Hanım aynı zamanda güzellik uzmanı olarak da çalışıyor. Pınar Hanım 10 yıllık evli.

Yemekteyiz Cihan Bora Kimdir?

Haftanın dördüncü gününde Yemekteyiz de yemeklerini yapacak olan Cihan Bey 34 yaşında ve spor eğitmeni. Aslen Erzurumlu olan Cihan Bey bekâr ve İstanbul’da ailesi ile birlikte yaşıyor.

Yemekteyiz Selin Aksu Kimdir?

Yemekteyiz haftanın finali bölümünde yarışacak olan Selin Hanım 26 yaşında ve endüstri mühendisi. Aslen Gaziantep’li olan Selin Hanım 7 aylık evli.