Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 28 Haziran Yemekteyiz kazananı kim? arama motorunda en çok arananlar listesinde bulunuyor. Yemekteyiz'de 24-28 Haziran haftanın yarışmacıları, Havva Sarısoy, Semra Demirkol, Muaz Yıldırım, Gamze Ugan ve Ayşegül Altınbaş'tı. Yemekteyiz'in Seda Sayan'lı yeni sezon fragmanı da yayınlandı.TV8'in en lezzetli programı Yemekteyiz'in sunuculuğuna Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan geldi.Peki Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 28 Haziran Yemekteyiz kazananı kim? merak ediyorsanız işte yanıtı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

24-28 HAZİRAN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

HAVVA SARISOY 24 HAZİRAN YARIŞMACISI

Havva Sarısoy haftanın ilk yarışmacısı! Trabzon'lu olan Havva Sarısoy, 31 yıllık evli ve üç çocuk annesi. Hayatı boyunca hiç profesyonel iş hayatı bulunmayan Havva Sarısoy'un en büyük keyfi, yaz aylarında memleketine gidip çay, fındık toplayıp yemek yapmak

SEMRA DEMİRKOL 25 HAZİRAN YARIŞMACISI

Semra Demirkol, 48 yaşında aslen Sinoplu. İki çocuk annesi Semra Demirkol yıllarca tekstil atölyesinde çalıştıktan sonra mağaza müdürlüğü yapan Semra Hanım şu anda Müşteri Temsilcisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda internet üzerinden yemek siparişi alıp satan Semra Demirkol, Yemekteyiz'de Salı akşamı marifetlerini göstermeye hazırlanıyor.

MUAZ YILDIRIM 26 HAZİRAN YARIŞMACISI

Muaz Yıldırım 33 yaşında Muş'lu! Hayatını animatörlük yaparak kazanan Muaz Yıldırım, 5 yıllık evli ve bir çocuk babası Üniversitede Coğrafya bölümünde okurken okulu bırakıp palyaçoluk yapmaya başlayan Muaz Yıldırım en önemli hobileri arasında yemek yapmak geliyor.

GAMZE UGAN 27 HAZİRAN YARIŞMACISI

Gamze Ugan 24 yaşında öğrenci. Yemekteyiz'de bu haftanın en genç yarışmacısı Turizm Otelcilik Mezunu olan Gamze Hanım şu anda Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuyor.

AYŞEGÜL ALTINBAŞ 28 HAZİRAN YARIŞMACISI

Ayşegül Altınbaş 5. gün yarışmacısı. Takı Tasarımcısı olan Ayşegül Altınbaş, 45 yaşında ve Gaziantepli Evli ve üç çocuk annesi olan Ayşegül Altınbaş kuyumculuk ve takı tasarımı üzerine çalışıyor.