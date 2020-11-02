Yasak Elma dizisi izleyicileri ters köşe yapacak!

Yasak Elma'nın 82. bölümünde Yıldız ve Halit'in düğünü için hazırlıklar sürerken Halit, oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim arasındaki ilişkiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştü. Halit tam ümidini kestiği sırada Şahika'nın yardım teklifiyle karşılaştı. Yıldız'ın Halit'i aldattığını gösteren fotoğrafları veren Şahika, Halit'e istedikleri karşılığında Şahika'nın pek de küçümseyecek bir şartı vardı. Şahika'nın şartı sonrası 83 bölümde işler fena karışacak.

"BENİMLE EVLENECEKSİN"

Halit'in kendisi ile evlenmesini isteyen Şahika 83. bölümün fragmanında Yıldız ve Halit'in düğününde gelinlikle karşımıza çıkıyor. Fragmanda Yıldız'ın büyük bir şok yaşadığı görülürken bu kadar büyük bir sürprizin fragmanda verilmesi izleyicilerin kafasını karıştırdı.

TERS KÖŞE YAPILACAK

Halit'in Yıldız yerine Şahika ile evleneceği izlenimiz verilirken sosyal medyada bunun bir ters köşe olacağı yorumları yapıldı.

Öte yandan Ender'in fragmandaki "Her şey çok güzel olacak" sözlerine de dikkat çeken Yasak Elma izleyicileri "Acaba Halit Ender'le mi evlenecek?" sorusunu sordu. Ender son bölümde, kendi çıkarları uğruna gururunu hiçe sayarak yalıya giderek Yıldız'ın gönlünü almaya çalışmış ve ikili barışmıştı.