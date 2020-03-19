Yanardağ kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yanardağ kebabı tarifi haberimizde

Yanardağ kebabı nasıl yapılır? Sorusu birçok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kanal D ekranların en sevilen yarışma programı Fatih Ürek’in sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Yanardağ kebabı malzemeleri nelerdir? Her hafta en yüksek puanı alan gelin o haftanın birincisi oluyor ve beş bileziği kazanıyor. Merakla araştırılan Yanardağ kebabı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

YANARDAĞ KEBABI MALZEMELERİ

İnce kıyılmış dana eti

Sıvı yağ

2 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı salça

Pide ekmek

Yoğurt

YANARDAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?

Önce etleri ince ince kesip sıvı yağ da kavuralım. (buzluktan çıkınca daha kolay doğranıyor). Domateslerin kabuğunu soyup 1 yemek kaşığı sıvı yağ da kavuralım ve 1 yemek kaşığı salçayı ekleyelim. Patatesleri kibrit çöpünden biraz kalın olacak şekilde kesip kızartalım. Küp küp doğranmış pideyi tereyağına biraz kavuralım. Tabağın en altına ekmekleri daha sonra kızarmış patatesleri üzerine 2 kaşık yoğurdu ( sarımsaklı yoğurt daha lezzetli oluyor) sonra domatesli sosu ve en üste kavrulmuş etleri koyup servis edebilirsiniz.