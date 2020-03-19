Yanardağ kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yanardağ kebabı tarifi haberimizde
Gelinim Mutfakta günün yemeği herkes tarafından merak ediliyor. Yanardağ kebabı Gelinim Mutfakta'nın 13 Mart Cuma günü seçilen yemeği Yanardağ kebabı nasıl yapılır? Kanal D ekranlarında yayınlana yarışma programı Gelinim Mutfakta'da her gün gelinler yemek yapıyor. Günün sonunda en yüksek puanı alana çeyrek altın veriliyor. Yanardağ kebabı tarifi nedir? İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği yarışma programında Yanardağ kebabı yemeği hakkında detaylar haberimizde.
Yanardağ kebabı nasıl yapılır? Sorusu birçok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kanal D ekranların en sevilen yarışma programı Fatih Ürek’in sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Yanardağ kebabı malzemeleri nelerdir? Her hafta en yüksek puanı alan gelin o haftanın birincisi oluyor ve beş bileziği kazanıyor. Merakla araştırılan Yanardağ kebabı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
YANARDAĞ KEBABI MALZEMELERİ
İnce kıyılmış dana eti
Sıvı yağ
2 adet patates
2 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı salça
Pide ekmek
Yoğurt
YANARDAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?
Önce etleri ince ince kesip sıvı yağ da kavuralım. (buzluktan çıkınca daha kolay doğranıyor). Domateslerin kabuğunu soyup 1 yemek kaşığı sıvı yağ da kavuralım ve 1 yemek kaşığı salçayı ekleyelim. Patatesleri kibrit çöpünden biraz kalın olacak şekilde kesip kızartalım. Küp küp doğranmış pideyi tereyağına biraz kavuralım. Tabağın en altına ekmekleri daha sonra kızarmış patatesleri üzerine 2 kaşık yoğurdu ( sarımsaklı yoğurt daha lezzetli oluyor) sonra domatesli sosu ve en üste kavrulmuş etleri koyup servis edebilirsiniz.