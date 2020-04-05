Ya İstiklal Ya Ölüm'ün yeni bölümünde neler olacak?

Geçtiğimiz hafta birinci bölümü yayınlanan ve büyük bir beğeniyle izlenilen “Ya İstiklal Ya Ölüm” yeni bölümüyle ekranlarda. Senaryosunu Funda Çetin’in kaleme aldığı “Ya İstiklal Ya Ölüm”ün yeni bölümünde; Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal’in çağrısına uyarak yeni bir meclis açmak için Ankara’ya ulaşan mebusların yaşadığı süreç anlatılıyor. Ayrıca istifa eden Salih Hulusi Paşa hükümetinin yerine İngilizler ile iş birliği içinde olan Damat Ferit Paşa hükümetinin kurulması ve planları, Anadolu’ya silahları ulaştıran İstanbul’daki milli mücadele sevdalılarının faaliyetleri ve İhsan Bey’in kurduğu gizli telgraf merkezinde Ankara ile kurdukları irtibat yer alıyor.