Uğurlugiller oyuncuları kimlerdir? Uğurlugiller dizisi ne zaman çekildi?
Uğurlugiller oyuncuları kimlerdir? vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TRT 1 Nostalji kuşağında yer alan dizi Selçuk Kaskan'ın radyo skeçlerinin senaryolaştırılarak ekranlarda izleyici ile buluşuyor. Uğurlugiller dizisi ne zaman çekildi? Birçok önemli oyuncunun yer aldığı dizi hakkında detaylar haberde.
Uğurlugiller hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık Uğurlugiller oyuncuları kimlerdir? sorusunun yanıtını araştırıyor. TRT 1 Nostalji kuşağı adı altında eski ve ilgiyle takip edilen dizileri yeniden yayınlamaya başladı. Peki, Uğurlugiller dizisi ne zaman çekildi? Selçuk Kaskan'ın radyo skeçlerinin senaryolaştırılarak dizi haline getirilen Uğurlugiller tam 3 sezon sürdü. Konu hakkında detaylar haberimizde.
UĞURLUGİLLER DİZİSİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uğurlugiller, Selçuk Kaskan'ın radyo skeçlerinin senaryolaştırılarak televizyona uyarlandığı dizi, 1988-91 arasında yayınlanmıştır.
Uğurlugiller, 1961-1979 arasında yayımlanmıştır.
UĞURLUGİLLER OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yıldız Kenter - Nebahat Uğurlugil
Şükran Güngör - Salim Uğurlugil
Tevfik Gelenbe - Nurcihan Kalfa
Ayhan Kavas/Mehmet Birkiye - Doğan Uğurlugil
Mübeccel Vardar - Türkan Uğurlugil
Gül Onat - İnci Uğurlugil