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  3. Tutunamayanlar Çevrimiçi'de bu hafta bizi neler bekliyor?

Tutunamayanlar Çevrimiçi'de bu hafta bizi neler bekliyor?

Tutunamayanlar Çevrimiçi'de bu hafta bizi neler bekliyor"

“Tutunamayanlar Çevrimiçi”nin çekimleri, uzaktan yönetilebilen robot kameralarla yapılıyor…

Sevilen dizinin bu bölümünde bizi neler bekliyor… Salgın yüzünden evlerine kapanan kahramanlarımız birbirleri ile olan iletişimlerini cep telefonlarından yaptıkları görüntülü aramalarla sağlamaya çalışırlar… Tarık bir türlü İrem’e ulaşamamaktadır ve Lütfü ile İlhan’dan yardım almaya çalışır. Bu sırada aralarında ilginç diyaloglar yaşanır. Evde canı sıkılan Lütfü, İmtiyaz’ın kendine verdiği zorlu bir göreve başlar. “On iki bin yaşında olan” İlhan, salgın tehlikesi geçene kadar evinde kalmaya karar verir. 


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