Turplu lahana sarması hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Turplu lahana sarması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta turplu lahana sarması tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

TURPLU LAHANA SARMASI MALZEMELERİ

8 lahana yaprağı

İç harcı için;

100 g arpacık soğan

400 g kırmızı turp

1 Arnavut biberi

100 g ufalanmış ekmek içi

5 yemek kaşığı rendelenmiş sert keçi peyniri

Tuz

Üzeri için;



Sızma zeytinyağı

Parmesan peyniri

TURPLU LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR

Arpacık soğan, ince doğradığınız turp ve Arnavut biberini zeytinyağında soteleyin. Ekmek içi, keçi peyniri ve tuzunu ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Lahana yaprağını haşlayıp damarlı kısımlarını hafifçe ezin. Harcı yapraklara paylaştırıp rulo sarın ve bir fırın kabına alın. Üzerlerine zeytinyağı sürüp parmesan peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.