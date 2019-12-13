Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8005
  • 6,4824
  • 274.516
  • 110837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim 85. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim 85. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu" Temizlik Benim İşim 85. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim birincisinin kim olacağı araştırılıyor. 13 Aralık Temizlik Benim İşim 85. son bölüm izleme link yoğun ilgi görüyor. Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu yaptığı yarışmada bu hafta da kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Haberimiz içerisinden haftanın yarışmacılarına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Temizlik Benim İşim izleyicileri her hafta yarışmayı yakından takip ediyorlar. Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?  Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin üstlendiği program saat 14:00’de başlıyor. Geçtiğimiz hafta Sevinç Hanım: 19 puanla birinci oldu. Şimdi sıra 13 Aralık birincisinde...

TEMİZLİK BENİM İŞİM SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim'de Kadir Ezildi'nin verdiği puanlarla haftanın birinciliğini iki yarışmacı paylaştı. 

Saadet Arslan: 5 puanla haftanın beşincisi oldu. 

Serpil Kara: 8 puanla haftanın birincisi oldu. 

Pınar Karakaya: 7 puanla haftanın dördüncüsü oldu. 

Kader Ülgü: 7 puanla haftanın dördüncüsü oldu. 

Sevgi Yılmaz: 8 puanla haftanın birincisi oldu. 

Serpi ve Sevgi hanım 10 bin liralık büyük ödülü 5'er bin lira olarak bölüştü..

TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI

 

Saadet Arslan

29 yaşında, ev hanımıdır.

Serpil Kara

43 yaşında, ev hanımıdır.

Pınar Karakaya

30 yaşında, muhasebecidir.

Sevgi Yılmaz

43 yaşında, ev hanımıdır.

Kader Ülgü

26 yaşında, temizlik görevlisidir.


Ahmet Rıfat Şungar'ı çabuk unuttu! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkı
Ayrılık iddialarını yalanlayan kare
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Emre Altuğ şaşırttı: 'Örnek çift demeyelim'
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p>Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Büyükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye

Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı, “Sevdiğime Bir Şey Olmasın” Diye Feryat Etti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

UFO'lara ait korkunç gerçekler

Besinlerin sahte olup olmadığını nasıl anlarız?