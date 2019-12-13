Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim 85. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim izleyicileri her hafta yarışmayı yakından takip ediyorlar. Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin üstlendiği program saat 14:00’de başlıyor. Geçtiğimiz hafta Sevinç Hanım: 19 puanla birinci oldu. Şimdi sıra 13 Aralık birincisinde...

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TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim'de Kadir Ezildi'nin verdiği puanlarla haftanın birinciliğini iki yarışmacı paylaştı.

Saadet Arslan: 5 puanla haftanın beşincisi oldu.

Serpil Kara: 8 puanla haftanın birincisi oldu.

Pınar Karakaya: 7 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

Kader Ülgü: 7 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

Sevgi Yılmaz: 8 puanla haftanın birincisi oldu.

Serpi ve Sevgi hanım 10 bin liralık büyük ödülü 5'er bin lira olarak bölüştü..

TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI

Saadet Arslan

29 yaşında, ev hanımıdır.

Serpil Kara

43 yaşında, ev hanımıdır.

Pınar Karakaya

30 yaşında, muhasebecidir.

Sevgi Yılmaz

43 yaşında, ev hanımıdır.

Kader Ülgü

26 yaşında, temizlik görevlisidir.