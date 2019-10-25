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  3. Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim 50. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim 50. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu" Temizlik Benim İşim 50. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim’de haftanın birincisi merak ediliyor. 25 Ekim Temizlik Benim İşim puan durumu nedir? Fox TV’de yayınlanan yarışmada her hafta yeni isimler yer alıyor. Fox TV’de yayınlanan yarışma 14.00’da başlıyor. 21-25 Ekim arasında yarışan yarışmacılar arasından kimin birinci olacağı bugün belli oluyor.

Temizlik Benim İşim puan durumu ve 50. bölümde neler olduğu araştırılıyor Temizlik Benim İşim yarışması hafta için her gün yayınlanıyor. Fox TV’de yayınlanan yarışma 14.00’da başlıyor. Heyecanla takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu haline geldi. Yarışmada her hafta cuma günü final yapılıyor ve birinci belli oluyor. İşte bu haftaki yarışmacılar ile ilgili merak edilenler…

TEMİZLİK BENİM İŞİM SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

25 Ekim'de birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizde sizlerle olacak.

18 Ekim'de birinci olan isim Asiye oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM DENİZ KİMDİR?

Deniz Payran, 22 yaşında ve fitness eğitmeni. Mutfak ve banyo temizliğine olan takıntısı, koku hassasiyeti ve yarışmayı kazanma iddiasıyla Temizlik Benim İşim’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olacağa benziyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SİBEL KİMDİR?

Sibel Emur, 28 yaşında. Sibel Hanım ev hanımı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM BERKAY KİMDİR?

Berkay Altan, 24 yaşında ve temizlik şirketi sahibi.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SEMA KİMDİR?

Sema Halak, 27 yaşında  ve ev hanımı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM MEHTAP KİMDİR?

Mehtap Uçar, 32 yaşında ve ev hanımı.

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