Tahinli pide nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tahinli pide malzemeleri nelerdir?

Tahinli pide nasıl yapılır? sorusu birçok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kanal D ekranların en sevilen yarışma programı Fatih Ürek’in sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Tahinli pide malzemeleri nelerdir? Her hafta en yüksek puanı alan gelin o haftanın birincisi oluyor ve beş bileziği kazanıyor. Merakla araştırılan Tahinli pide hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAHİNLİ PİDE MALZEMELERİ NELERDİR?

3 su bardağı un

1,5 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığından biraz fazla kuru maya

1 yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

1,5 çay bardağı şeker

1,5 çay bardağı su

1 su bardağı tahin

TAHİNLİ PİDE NASIL YAPILIR?

Unu yoğurma kabının içine alıp ortasına elinizle bir havuz açın. Maya, süt, yağ, şeker, tuz ve yumurtanın beyazını unun ortasına ilave edin.

Kaptaki karışımı yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız lezzeti de o kadar artacaktır. Yoğurduğunuz hamurun üzerini streç film kullanarak kapatın.

Yaklaşık 1 saat kadar sıcak bir yerde mayalanmaya bırakın. Bu sırada tahin, toz şeker ve suyu bir kabı içine alın. Toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırıp bir kenarda bekletin. Güzelce mayalanan hamuru gazının çıkması için tekrar yoğurup 10 eşit bezeye ayırın.

Her bir bezeyi tezgahın üzerinde ellerinizle yuvarlak biçimde açın. Daha sonra hamurların ortasına bastırarak inceltin. Kenarları hafif kalın kalacak biçimde şekillendirin. Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın.

Hamurların ortasına hazırda beklettiğiniz tahinli karışımdan 3-4 tatlı kaşığı koyup kaşığın arkasını kullanarak hamurun her yerine yaydırın. Bu işlemi bütün bezeler bitene kadar tekrarlayın.

Hazırladığınız pidelerin üzerine şeker serpin. Pidelerin kenarlarına da yumurta sarısı sürün.

Önceden 170 derece ısıtılmış fırında kenarları kızaran kadar pişirin.

Hazırladığınız bezeleri fırından çıkardıktan sonra dilerseniz hemen dilerseniz üstlerine bir bez örtüp bekleterek daha sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.