Survivor Panorama saat kaçta yayınlanıyor? Survivor Panorama 2020 ne zaman?

Survivor Panorama hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak Survivor Panorama saat kaçta yayınlanıyor? sorusunu araştırıyor. Hafta içi her gün Tv 8 ekranlarında izleyici ile buluşan programda Survivor'da yaşanan son durum olay ve gelişmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Peki, Survivor Panorama 2020 ne zaman? İlgiyle takip edilen konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR PANORAMA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Hafta içi her gün saat 11:00'de yayınlanan yarışma programı bugün saat 16:15'de TV 8 ekranlarında yayınlanacak.

Survivor Panorama, moderatörlüğünü Nur Tuğba Algül ile Hakan Hatipoğlu'un yaptığı; 14 Şubat 2016'dan beri hafta içi her gün canlı yayınlanan talk-show programıdır.