Survivor Kolombiya ödülünü kim kazandı? , Survivor 17 Haziran 2019 neler yaşandı? soruları merak edilmeye başladı. Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 97. son bölümünde siyah ve beyaz takımlar, iki günlük Kolombiya gezisi için parkurda mücadele verdi. Oyun sonrasında ise sunucu Murat Ceylan, Yunan yarışmacı Katerina Dalaka'ya kötü haberi verdi. Survivor 98. yeni bölümde ise yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı nakit para ödülü için yarışacaklar.

SURVİVOR KOLOMBİYA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan doksan yedinci bölümde takımlar Kolombiya ödülü için kıyasıya mücadele verdiler. Siyah ve beyaz takım yarışmacılarını, kendilerini iki günlüğüne Survivor'ın zor şartlarından uzaklaştıracak olan ödülü kazanmak için bütün gücünü ortaya koydu. Oyun sonunda ise siyah takım 10-6'lık skorla kazanan takım oldu. Ödül oyununu kazanan siyah takım Kolombiya'da 2 günlük muhteşem bir tatil yaptı.

Yarışı siyah takım kazandı fakat Dalaka hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Dalaka’nın pasaport süresi dolduğu için Kolombiya ödülüne gidemedi. Survivor sunucusu Murat Ceylan, siyah takım Kolombiya’da gezdiği sırada Dalaka’yı da Dominik’te çok lüks bir otelde ağırlayacaklarını belirtti.

SURVİVOR 2019 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayında yayınlanmaya başlayan Survivor Türkiye Yunanistan macerası tüm hzııyla sürüyor. Acun Ilıcalı, hızlı elemelerin başlayacağını söyledi ve detayları yarışmacılarla paylaştı. Survivor, 30 Haziran'da final yaparak şampiyonunu belirleyecek.

Konseyde hızlı elemelerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, "Finale doğru gidiyoruz ve artık elemeler de hızlanacak. Önümüzdeki hafta hızlı elemeler başlayacak. Çarşamba ve perşembe üst üste iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Perşembe akşamı bir veda olacak. Hem aday konseyi hem de veda olacak. Bundan sonraki konseylerde adaylar çıkacak ve adaylar hızlı bir şekilde elenmeye başlayacak. Önce birinci dokunulmazlık, ardından ikinci dokunulmazlık oynanacak. O akşam adaylar çıkacak ve hemen eleme olacak" ifadelerini kullandı.