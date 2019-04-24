TV8 ekranlarının en çok izlenen ve izleyenler tarafından büyük beğeni toplayan Survivor 2019'un 23 Nisan tarihinde yayınlanan 54. bölümünde yiyecek ödülü heyecanı yaşandı. Ödül heyecanının haricinde dün akşama Hikmet ile Yusuf arasında yaşanan kavga geceye damgasını vurdu. Tüm Survivor sevenleri, Survivor dün kim kazandı? Survivor dün akşam ne oldu? sorularının yanıtları araştırmaya başladılar. Rakiplerine karşı parkurda mücadele veren yarışmacılardan bazıları iki ayrı oyunun ardından döner-kola, pizza-kola ödülünün kazananı oldular. Survivor 2019 dün akşam hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR DÜN KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın dün akşam yayınlanan 54. bölümünde döner kola yiyecek ödülü için yarışmacılar parkurda mücadele verdiler. Programda final için geri sayım devam ederken oyun sırasında da bazı yarışmacılar arasında tartışmalar oldu. Survivor'un 54. bölümünde yiyecek ödül oyununu 10'a 7 siyah takım kazandı.

SURVİVOR DÜN AKŞAM NE OLDU?

Survivor 2019'da büyük final heyecanı yaşanırken, Hikmet ve Yusuf arasında kavga çıktı. Kavga sonrası diskalifiye olacak mı sorusu merak edilirken, Acun Ilıcalı ikili hakkındaki kararı daha sonra açıklayacağını ifade etti. Yusuf ve Hikmet'in akıbeti henüz belli değil.