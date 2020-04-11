Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor araba ödülünü kim kazandı?

Survivor hakkında bilgi almak isteyen program izleyicileri sık Survivor Birleşme Partisi ne zaman? sorusunun yanıtını arıyor. Tv 8 ekranlarında yayınlanan programda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya yarışıyor. Dün akşam 42. bölümüyle ekrana gelen Survivor'da nefesler tutuldu. Survivor araba ödülünü kim kazandı? Her hafta yapılan erzak oyunları bu haftada gerçekleştirildi. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisiyle ilgili Acun Ilıcalı'nın konuşması şu şekildeydi;

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Birleşme partisinin sistemini anlatan Acun Ilıcalı "Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var" dedi.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Araba ödülünden önce yarışmacılar, erzak ödülü için mücadele verdi. Ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yiyecek ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Parkurda bu kez sıra dışı ödül almak için karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları araba ödülünde ayrı ayrı mücadele etti.

Çekişmeli geçen mücadele sonunda kadınlarda Survivor araba ödülünü Elif kazandı.

Erkeklerde ise Mert ve Cemal Can son ikiye kaldı. Kıyasıya rekabet sonrasında ise Cemal Can elendi böylece, Survivor erkeklerde araba ödülünü Mert kazandı.