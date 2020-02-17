Survivor 2020 hangi günler var? Survivor 2020 yeni bölüm ne zaman? İşte Tv8 yayın akışı

Survivor 2020 yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Survivor 2020 ilk bölümü ile dün akşam TV8 ekranlarında yayınlandı. Survivor'da bu sene birbirinden yetenekli ve iddialı yarışmacıların yer aldığı ünlüler ile gönüllüler takımları yarışıyor. Yarışmanın ilk ödül ve dokunulmazlık oyununun dün akşam oynandı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

16 Şubat Pazar akşamı Tv8 ekranlarında başlayan Survivor'da ünlüler ile gönüllüler arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde ünlüler takımı 10'a 9'luk skorla kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı. Oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın oldu.Yarışmada eleme oyunu 18 Şubat Salı günü oynanacak. Eleme oyununda yer alacak 2. ve 3. eleme adayını ise en çok SMS alan iki yarışmacı belirleyecek.

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER VAR?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak. Buna göre bu hafta Survivor günleri şu şekilde;

17 Şubat Pazartesi Günü

18 Şubat Salı Günü

21 Şubat Cuma Günü

22 Şubat Cumartesi Günü

23 Şubat Pazar Günü

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN OLACAK?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.