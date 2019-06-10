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10 Haziran 2019 Pazartesi 20:31 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:31

Suç Ortağı filmi konusu ne? Suç Ortağı senaryosu

Suç Ortağı filmi konusu ne" Suç Ortağı senaryosu

Suç Ortağı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde sevilen oyuncu Nicolas Cage’in blunduğu Suç Ortağı filmi senaryosu merak ediliyor. Will Montgomery hapishaneden yeni tahliye olmuş eski bir hırsızdır. 10 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştirmiş ama yakalanmıştır. İşte detaylar

Suç Ortağı filmi konusu ne? Suç Ortağı filmi televizyonlarda yayınlanması sebebi ile araştırılıyor. Suç Ortağı filmi başrollerinde ünlü oyuncu Nicolas Cage var. Will Montgomery hapishaneden yeni tahliye olmuş eski bir hırsızdır. 10 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştirmiş ama yakalanmıştır. Yönetmenliğini Simon West'in üstlendiği yapımın senaryosu David Guggenheim'a ait.  

SUÇ ORTAĞI KONUSU

Film bir banka soygunu sırasında ihanete uğrayıp 8 yıl hapis yatan usta bir  soyguncu olan Will Montgomery’nin ( Nicholas Cage ) hikayesi ile başlıyor. Will Montgomery, hapisten yeni çıkmıştır ve  artık  sabıkalı  geçmişini geride bırakıp uzun suredir görmediği kızı Alison Loeb ( Sami Gayle ) ile  ilişkisini düzeltmeye  hazırdır.
Bu arada Will Montgomery’nin  10 Milyon dollarlık fidyeyi ulaştırabilmesi için yalnızca bir günü vardır. Hem FBI  hem de Vincent’in ( Josh Lucas)  inanmamasına rağmen para aslında onda değildir.
Montgomery için bu durumda tek bir seçenek kalmıştır. İç güdülerine güvenip eski suç ortağı ve akıllı Riley Jeffers ( Malin Akerman ) ile tekrar bir araya gelip,  bir soygun daha yapmak ve  çok geç olmadan kızını kurtarmak.

SUÇ ORTAĞI OYUNCULAR

Nicolas Cage Rolü : Will Montgomery

Josh Lucas Rolü : Vincent

Danny Huston Rolü : Tim Harlend

Malin Åkerman Rolü : Riley Jeffers

Sami Gayle Rolü : Alison Loeb

Edrick Browne Rolü : Jacobs

Mark Valley Rolü : Fletcher

Barry Shabaka Henley Rolü : Reginald

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