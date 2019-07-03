Sözcüklerin Gücü filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Doug Atchison tarafından yazılan ve yönetilen ve IMDB’de 7.5 puana sahip olan film Amerika’da geçiyor. Filmin başrollerinde ünlü aktör Laurance Fishburne yer alıyor. 11 yaşında bir kız çocuğunun hikayesini anlatan film izleyenlerine keyifli anlar yaşatıyor. İşte Sözcüklerin Gücü filmi konusu

SÖZCÜKLERİN GÜCÜ KONUSU

Akeelah Anderson kelimelere tutkuyla bağlı küçük bir kızdır. Bu tutkusu onu bir imla yarışmasına katılmaya kadar götürür. Pek çok insan ona gönüllü olarak öğretmenlik yaparken kimileride karşı çıkar. Çok geçmeden Akeelah, Ulusal İmla Yarışması’na katılmaktaki cesareti ve kararlılığıyla farkında olmadan mahalleyi bir araya getirir.

Filmin oyuncu kadrosunda Angela Bassett, Laurence Fishburne, Lee Thompson Young, Tzi Ma, Lee Garlington, Curtis Armstrong, Eddie Steeples, Keke Palmer, J.R. Villarreal gibi isimler yer alıyor.