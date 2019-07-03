Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6302
  • 6,3516
  • 256.407
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Sözcüklerin Gücü filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Sözcüklerin Gücü filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Sözcüklerin Gücü filmi konusu ne, oyuncuları kimler"

Bir aile dram filmi olan Sözcüklerin Gücü filminin başrollerinde Laurance Fishburne, Angela Bassett, Keke Palmer gibi oyuncular yer alıyor. 112 dakika uzunluğu olan film Küçük bir kız çocuğunun tutkulu hikayesini anlatıyor. İşte Sözcüklerin Gücü filmi konusu

Doug Atchison tarafından yazılan ve yönetilen ve IMDB’de 7.5 puana sahip olan film Amerika’da geçiyor. Filmin başrollerinde ünlü aktör Laurance Fishburne yer alıyor. 11 yaşında bir kız çocuğunun  hikayesini anlatan film izleyenlerine keyifli anlar yaşatıyor. İşte Sözcüklerin Gücü filmi konusu

SÖZCÜKLERİN GÜCÜ KONUSU

Akeelah Anderson kelimelere tutkuyla bağlı küçük bir kızdır. Bu tutkusu onu bir imla yarışmasına katılmaya kadar götürür. Pek çok insan ona gönüllü olarak öğretmenlik yaparken kimileride karşı çıkar. Çok geçmeden Akeelah, Ulusal İmla Yarışması’na katılmaktaki cesareti ve kararlılığıyla farkında olmadan mahalleyi bir araya getirir.

Filmin oyuncu kadrosunda  Angela Bassett, Laurence Fishburne, Lee Thompson Young, Tzi Ma, Lee Garlington, Curtis Armstrong, Eddie Steeples, Keke Palmer, J.R. Villarreal gibi isimler yer alıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Melis Sütşurup'tan açıklama geldi! 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Sandal'dan ayrıldı mı?
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
<p>50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili’de tutulma yoğun katılım

Dünya Güneş Tutulmasına Kilitlendi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları