Sen Çal Kapımı dizisiz Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin çekimleri haziran ayında İstanbul’da başladı. Romantik komedi tarzı dizinin yapımcılığını MF Yapım üstleniyor. Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? Sen Çal Kapımı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tutkulu, zorlu bir aşkı konu alan Sen Çal Kapımı’nın senaryosunu Ayşe Üner Kutlu ele alırken, yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar bulunuyor. Haberimizin içerisinden yeni dizi hakkında son durum gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimler haziran ayında İstanbul’da başladı. Fox TV ekranlarında seyirci ile bulaşacak olan Sen Çal Kapımı 1 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00’de ilk bölümüyle izleyici karşına çıkacak.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun yaptığı dizinin konuşu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Eda Yıldız (Hande Erçel) zorlu şartlar altında aldığı yurt dışı bursu, Serkan Bolat (Kerem Bursin) tarafından kesilir. Serkan Bolat, Eda Yıldız’a onunla 2 ay nişanlı taklidi yapması şartı ile bursunu geri vereceğini söyler. Hayata karşı tüm umudunu eğitime bağlayan Eda, nefret ettiği adamın teklifini başta kabul etmese de işlerin seyri değişince mecbur kalacaktır. Tutkulu ve zorlu bir ilişkiye yelken açarlar.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinden birbirinden değerli oyuncu kadrosu yer alıyor. Dizinin başrolünde Hande Erçel ve Kerem Bursin yer alıyor. Ayrıca Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi yetenekli ve değerli oyuncular kadroda yer alacak.