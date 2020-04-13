Sar Başa filminin konusu nedir? Sar Başa filmi oyuncuları kim?

Sar Başa filmi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapamaya başladı. Akşam evde Tv keyfi yapmak isteyen kişiler televizyonda yayınlanacak program ve filmleri yakından takip ediyor. Sar Başa filmi oyuncuları kim? Kanal D ekranlarında Tv'de ilk kez yayınlanacak olan Sar Başa filmi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.



SAR BAŞA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Üniversite sınavına bir gün kala hafızasını kaybeden bir gencin yaşadıklarını konu eden “Sar Başa” Tv’de ilk kez bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala talihsiz bir olay yaşayan Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal’ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışara Ussal’ın hafızanı geri getirmeye çalışır.

SAR BAŞA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Oyuncular: Alper Rende, Kemal Can Parlak, Ali Biçim

Yönetmen: Berk Alan