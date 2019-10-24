Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7664
  • 6,4103
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Şampiyon dizisi neden yok? Şampiyon yayın günü mü değişti, ne zaman yayınlanıyor?

Şampiyon dizisi neden yok? Şampiyon yayın günü mü değişti, ne zaman yayınlanıyor?

Şampiyon dizisi neden yok" Şampiyon yayın günü mü değişti, ne zaman yayınlanıyor"

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon'un bu hafta yayınlanmaması izleyicilerini şaşırttı. Vatandaşlar 'Şampiyon dizisi neden yok?' sorusunu aratmaya başladı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı dizi Perşembe akşamları yayınlanıyordu. Peki, Şampiyon yayın günü mü değişti, ne zaman yayınlanıyor? İşte cevabı...

Şampiyon dizisi bu hafta neden yok? sorusu dizinin hayranları tarafından aratılmaya başladı. TRT 1 ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan Şampiyon "Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı'nın başından geçen olayları anlatıyor. Dizinin bu hafta olmaması hayranlarını şaşırttı. Peki, Şampiyon ne zaman yayınlanıyor? İşte yanıtı...

ŞAMPİYON DİZİSİ BU HAFTA NEDEN YOK?

TRT 1'in 24 Ekim Perşembe akşamki yayın akışında saat 21.00'de "Cumhurbaşkanı Özel Yayın" var. Şampiyon dizisinin özet bölümü ise saat 22.00'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün bu hafta neden yayınlanmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat "Cumhurbaşkanı Özel Yayın" nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

ŞAMPİYON 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zafer Tansel’le ilgili edindiği bilgiyi Fırat’la paylaşır. Akif’in video kaydını izletir. Yıllar sonra Necdet Suphi maçında hiçbir suçunun olmadığı gerçeğiyle yüzleşen Fırat ilk anda bu yüzleşmenin ağırlığını kaldıramasa da sonrasında Zafer’den bu kaydı hiçbir şartta Suna’ya izletmemesini tembihler. Artık savaş değil barış istemektedir. Oğluyla barış içinde yaşayacağı bir hayat. Fakat ne Tansel, ne de şimdilik onları uzaktan izleyen Aladağlı’nın barışmak veya onları rahat bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Aladağlı’nın varlığından haberdar olan Yaman, Fırat ve ailesi adına endişelenmeye başlar. Bu endişesinin sebebi, ikilinin yıllar önce Belene kampında tanışıyor olmasıdır. Yaman detaya girmeden Aladağlı’nın kim olduğunu ailesine özetler. Derviş’in, bu hayatta karşılaşabilecekleri en tehlikeli insan olduğunu söyler. Bu yüzden Fırat’a da, oğlu Zafer’e de Derviş Aladağlı’dan uzak durmaları gerektiğini sıkı sıkı tembihler. Tüm bunlar olurken Tansel’le ilişkisini sonlandıran Suna, bu durumu ailesine de açar. Fakat annesinin tepkisi beklediğinden de sert olur. Bilmediği şey, ailesiyle Tansel arasında geçmişten gelen büyük bir sır olduğudur. Bu sırrın açığa çıkmaması adına, kızlarının Tansel’le arasını bir an önce düzeltmesi gerekmektedir. 



Nihayet babasıyla kavuşan Güneş cephesinde ise her şey yolundadır. Ve hayatlarında yepyeni bir heyecan vardır artık; Okul. Güneş’in okula başlama zamanı gelmiştir ve Fırat oğlunu okula yazdırır…

Nesli, babasıyla hastanede yaptığı konuşmadan dolayı içten içe vicdan azabı çekmektedir… Her ne kadar hala haklı olduğunu düşünse de babasına çok sert çıktığı için üzgündür. Onunla barışmak, özür dilemek ister ama Yaman ortalarda yoktur artık. Üstelik gece eve de gelmez. Ve ertesi gün de öyle… Üstelik telefonuna da cevap vermemekte, salona da gitmemektedir. Zafer, Nesli ve Fırat, iyiden iyiye Yaman’ın başına kötü bir şey geldiğini düşünmeye başlar artık.

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman o güzelle yine yakalandı!
Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
22 bin TL kira fazla geldi
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>Milli Piyango 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi´nde 70 milyon liranın isabet ettiği biletin sahibi hâlâ

Milli Piyango Size Çıksa Kendinizi Gizler Miydiniz? #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu

ATM'den para çekerken dikkat edin!