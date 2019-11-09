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  3. 8 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı! Arka Sokaklar, Güldür Güldür, Hercai kim birinci oldu?

8 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı! Arka Sokaklar, Güldür Güldür, Hercai kim birinci oldu?

8 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı! Arka Sokaklar, Güldür Güldür, Hercai kim birinci oldu"

8 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı.. 8 Kasım televizyon yayın akışında: Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Fox Tv’de Mucize Doktor Tekrar, Tv8’de Arif V 216, TRT 1’de ise Payitaht Abdülhamid yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Hercai 20.59 share puanıyla birinci gelmişti. Reyting sonuçları ile alakalı detaylar bilgiye haberin devamından ulaşabilirsiniz

8 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı.. Reyting sonuçları televizyondaki dizi ve programları takip edenler tarafından merak ediliyor. Cuma günü Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmişi, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Fox Tv’de Mucize Doktor Tekrar, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Tv8’de Ariv V 216 yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz


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