4 Kasım 2019 reyting sonuçları belli oldu! Zalim İstanbul, Yasak Elma, Çukur reytingleri nasıl?
4 Kasım 2019 reyting sonuçları belli oldu.. Pazartesi günü reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde yayınlanan dizi, film ve programları takip eden bireyler tarafından merak ediliyor. Pazartesi günü TRT 1’de Vuslat, Show Tv’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, Fox Tv’de Yasak Elma, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Çukur 24.4 share puanı ile birinci sıradaydı.
4 Kasım 2019 reyting sonuçları belli oldu.. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu sevdiği dizinin kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyen bireyler tarafından aratılmaya başladı. Pazartesi günü Show Tv’de Çukur, Fox Tv’de Yasak Elma, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Vuslat yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz