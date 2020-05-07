Ramazan kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ramazan kebabı tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte püf noktası!

Ramazan kebabı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Ramazan kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ramazan kebabı tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

RAMAZAN KEBABI MALZEMELERİ

300-400 kuşbaşı dana eti

2 adet patlican

2 adet patates

2 adet yeşil biber

4 çeri domates

1 adet soğan

1 su bardağı nohut

2-3 yemek kaşığı zeytinyağ

1 çay kaşığı tuz karabiber pulbiber

1 tatlı kaşığı salça

1 su bardağı su

RAMAZAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle patliıanı patatesi ve biberi uzun uzun doğrayıp kızartın nohutları haşlayın.

Tencerenize zeytinyağını alıp eti kavurun, yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin biraz daha kavurun. Soğanlar renk değiştirince yarım su bardağı sıcak su ve baharatları ekleyip tencerenin kapağını kapatın etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Son olarak nohutu ekleyin 5-6 dk kadar pişirip altını kapatabilirsiniz.

Isıya dayanıklı bir borcama zevkinize göre kızartmış olduğunuz malzemeleri dizin ortasına eti koyun üstüne domatesleri.

Son olarak üzerine salçalı sos yapalım, 1 bardak sıcak suya 1 tatlı kaşığı salça ve çok az tuz ekleyip üstüne gezdirin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dk üzerinde folyo ile 5-10 dakikada folyosuz pişirin.