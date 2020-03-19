Ragnarok 2.sezon ne zaman? Ragnarok oyuncuları konusu nedir, oyuncuları kim?

Ragnarok 2.sezon ne zaman başlayacağı sık sık aranıyor. Küçük bir Norveç kasabasından yaşanan olayları konu alan dizi Netflix tarafından yapıldı. İskandinav mitolojisinde kıyamet anlamına gelen Ragnarok (Ragnarök) oyuncuları merak ediliyor. Ragnarok 2.sezon hakkında detaylar haberimizde.

RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN?

Ragnarok 2.sezonu hakkında Netflix henüz bir açıklama yapmadı. Yeni bilgiler geldiği zaman haberin içerisine eklenecektir.

RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İnsanlığın iklimsel bir kıyametin eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçen dizi, Edda adlı kurgusal bir Norveç kasabasının sakinlerine odaklanıyor. İklimsel felaketler adım adım dünyayı felakete sürüklerken, kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyor. Bu esrarengiz güçlerle birbirlerine bağlanan bir grup genç, çok geç olmadan bir araya gelip Nors mitolojisinde bahsi geçen Ragnarök’u andıran bu kıyameti durdurmalıdır.

RAGNAROK OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolün de Thor kahraman karakteriyle David Stakston,okula yeni gelen çocuk kötülüğün efendisi Herman Tømmeraas ve Thor’un kardeşi olarak Jonas Strand Gravli yer alıyor.