Püreli tavuk kapama hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler yoğun araştırma yapmaya başladı. Gelinler, Gelinim Mutfakta programından her gün belirlenen yemekleri belli süreler içinde yapmaya çalışıyor. Gün boyunca yapılan yemeklere puanları kayınvalideler veriyor. En yüksek puanı alan yarışması gün birincisi olurken çeyrek altınında sahibi oluyor. Püreli tavuk kapama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Püreli tavuk kapama tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

PÜRELİ TAVUK KAPAMA MALZEMELERİ NELERDİR?

6 adet tavuk kalça – kemiksiz

1 adet soğan

1 diş sarımsak

10 adet kültür mantarı

4-5 yaprak fesleğen

1 paket krema ( 200 ml. )

5 yemek kaşığı Zeytinyağı

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

PÜRESİ İÇİN MALZEMELER;

4 adet patates

3 yemek kaşığı tereyağı

2 adet yumurta sarısı

Yarım yemek kaşığı muskat rendesi

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

PÜRELİ TAVUK KAPAMA NASIL YAPILIR?

Tavuk kalçaları kuşbaşı doğrayın. Bir tavaya zeytinyağı ekleyin yağ ısınınca tavukları ekleyin ve dışları renk alıncaya kadar pişirin. Tavuklar renk aldıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanları ilave edip kavurun. Soğan yumuşadığında ince doğradığınız mantarları ve sarımsakları ilave edin. Hepsi yumuşadıktan sonra tuz, karabiber ekleyip, 2 dakika daha pişirin, kenara alın ve ince doğradığınız fesleğen yaprakları ve kremayı ilave edip karıştırın.

Patates püresi için; Patatesleri haşlayın, soyun ve rendeleyin. Rendeledikten sonra içerisine tuz, karabiber, muskat ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Patates püreniz biraz soğuduktan sonra yumurta sarılarını içerisine ekleyip homojen oluncaya kadar karıştırıp sıkma torbasına alın.

Birleştirmek için; Tavuklu harcınızı fırın kabınıza alın ve üzerine sıkma torbasına aldığınız patates pürenizi dilediğiniz gibi şekil vererek sıkın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin ve sıcak servis edin.