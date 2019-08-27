Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Resident Evil ve Death Race gibi filmlerin yönetmeni Paul W.S. Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı Pompeii filmi 27 Ağustos Salı günü izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Kit Harington, Kiefer Sutherland ve Emily Browning gibi isimler yer alıyor. Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. İşte Pompeii konusu ve oyuncuları

POMPEİİ FİLMİ KONUSU

Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder.

Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir.

Resident Evil ve Death Race gibi filmlerin yönetmeni Paul W.S. Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Kit Harington, Kiefer Sutherland ve Emily Browning paylaşıyor.

POMPEİİ OYUNCULARI

Kit Harington Rolü : Milo

Carrie-Anne Moss Rolü : Aurelia

Emily Browning Rolü : Cassia

Adewale Akinnuoye-Agbaje Rolü : Atticus

Jessica Lucas Rolü : Ariadne

Jared Harris Rolü : Severus

Kiefer Sutherland Rolü : Corvus

Currie Graham Rolü : Bellator