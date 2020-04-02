Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak? Kanuni Esasi...
Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen sevilen dizi “Payitaht Abdülhamid”in yeni bölümünde neler olacak: Abdülhamid, Hechler'in kurduğu tuzaktan son anda karşısına çıkan Mahmut Paşa sayesinde kurtulur.
Hechler dinamitleri yine de patlatacaktır, bu kez Abdülhamid’i köşeye sıkıştırmaya kararlıdır. Halil Halid de aynı dinamitlerin peşindedir. Abdülhamid’in emriyle Akabe’ye gidecek olan askerlere Zülüflü engel olur. Hechler’le birlikte askerleri Abdülhamid’e karşı kullanacaklardır. Askerlerin tutukladıkları paşalar, payitahtın kalbinde patlayan dinamitler ve Hechler’in Abdülhamid’in önüne getirdiği kanuni esasiyi tekrar yürürlüğe koyma şartı…