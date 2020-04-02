Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak? Kanuni Esasi...

Hechler dinamitleri yine de patlatacaktır, bu kez Abdülhamid’i köşeye sıkıştırmaya kararlıdır. Halil Halid de aynı dinamitlerin peşindedir. Abdülhamid’in emriyle Akabe’ye gidecek olan askerlere Zülüflü engel olur. Hechler’le birlikte askerleri Abdülhamid’e karşı kullanacaklardır. Askerlerin tutukladıkları paşalar, payitahtın kalbinde patlayan dinamitler ve Hechler’in Abdülhamid’in önüne getirdiği kanuni esasiyi tekrar yürürlüğe koyma şartı…