Para para çorbası nasıl yapılır?Gelinim Mutfakta para para çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Para para çorbası Anadolu'da çok sık yapılan bu yemek vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında yapılan yemekler ilgiyle takip ediliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bileziği de almaya ha kazanıyor. Para para çorbası nasıl yapılır? Kayınvalide ve gelinlerin beraber yarıştığı programda kıyasıya rekabet devam ediyor. Gelinim Mutfakta para para çorbası yemeği hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PARA PARA ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı para para

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Sıvı yağ

Kuru nane

Tuz

PARA PARA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yağ ve salça kavrulur. Kesilen para para nohut mercimek ve kaynayan su eklenerek pişirilir. Kuru nane eklenerek servis edilir. Afiyet olsun.