Orman Çocuğu filmi konusu nedir? Orman Çocuğu filmi oyuncuları kimler?

Orman Çocuğu filmi Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Jon Favreau’nun yönetmenliğinin üstlendiği filmin başrollerinde Neel Sethi yer alıyor. Scarlett Johansson, Idris Elba gibi isimlerin seslendirmesini yaptığı film fantastik macera filmi sevenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Filmde ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülmesi anlatılıyor. İşte Orman Çocuğu filmi konusu ve oyuncuları

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülür. Bagheera, Mowgli’ye bu macerada akıl hocalığı yapacaktır. Canlı-aksiyon ve epik türündeki bu hikayede, kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli evi bildiği tek yeri terketmek zorunda kalınca, hem kendisini hem dış dünyayı keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır.

Rudyard Kipling‘in klasik çocuk romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Jon Favreau sırtlarken uyarlama senaryo ise Justin Marks’a ait. Disney tarafından hayata geçirilen filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise Ben Kingsley ve Neel Sethi isimleri başı çekerken kadroda onlara Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Christopher Walken, Lupita Nyong'o ve Giancarlo Esposito isimleri yer alıyor.