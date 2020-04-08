Organik Aşk oyuncuları kim? Organik Aşk konusu nedir?

Organik Aşk konusu nedir? Muğla'nın köylerinde çekilen film bu akşam televizyondan izleyici ile buluşacak. FOX TV'nin yayın akışında bulunan filmde Bülent ve Esma hem hayatlarını geçirecekleri organik köyü, hem de organik aşkı konu alacak. Organik Aşk oyuncuları kim? Haberimizin içerisinden Organik Aşk filmi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ORGANİK AŞK KONUSU NEDİR?

Bülent, zengin bir ailenin inşaat şirketinden sorumlu beceriksiz oğludur. Ailenin bugün eriştiği zenginliğin tamamı baba Celal'in eseridir. Bülent, Celal'in hayattaki tek başarısızlığıdır. Üstelik bu başarısızlık oğlanın yüzüne vurulmasın diye her ay dünyanın parasını harcamaktadır. Celal için bu gidişata dur deme zamanı gelmiştir.

Babası Celal kendisi gibi sıfırdan hayata başlaması için Bülent'e bir ay müddet verir: Ya adam olacaktır, ya da mirastan men edilecektir! Bu çıktığı yolculukta başına gelen binbir türlü maceradan sonra, yolda karşılaştığı düğünden kaçan gelin Esma ile aşkı bulurken namus davası için peşlerinde olan abisi Davut ile de ayrıca uğraşırlar. Bülent ve Esma hem hayatlarını geçirecekleri organik köyü, hem de organik aşkı bulmuştur.

ORGANİK AŞK OYUNCULARI KİM?

Gizem Karaca (Merve)

Mustafa Mert Koç

Tarık Papuççuoğlu

Ruhsar Gültekin

Hacı Ali Konuk

Erdi Ünver

Gizem Arıkan

Suat Ülhan

Emre Ertunç

Asuman Dabak