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  3. Aksiyon filmi sevenler ekran başına! İşte Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları...

Aksiyon filmi sevenler ekran başına! İşte Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları...

Aksiyon filmi sevenler ekran başına! İşte Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları...

Başrollerinde başarılı oyuncu Bruce Willis’in yer aldığı Öldürme Arzusu filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Vincenct D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölen ve kızı komada kalan Paul Kersey başına gelen olayların intikamını almak için ölüm makinesine dönüşür. Peki, Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte cevabı…

13 Şubat Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Eli Roth’un üstlendiği Öldürme Arzusu filmi oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Dean Norris, Camila Morrone ve Elisabeth Shue gibi isimler yer alıyor. Film Paul Kersey’in (Bruce Willis) evine düzenlenen saldırı sonrası olayın sorumlularından intikam almak için yaptığı aksiyon dolu olayları anlatıyor. İşte filmin konusu ve oyuncuları…

ÖLDÜRME ARZUSU KONUSU NE?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI

Bruce Willis Rolü : Paul Kersey

Vincent D'Onofrio Rolü : Frank Kersey

Elisabeth Shue Rolü : Lucy Kersey

Camila Morrone Rolü : Jordan Kersey

Dean Norris Rolü : Detective Rains

Beau Knapp Rolü : Knox

Len Cariou Rolü : Ben

Kimberly Elise Rolü : Detective Jackson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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