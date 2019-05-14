Nusret Gökçe Survivor'da! Nusret ödülünü kim kazandı?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da heyecan bu akşam dorukta. Survivor'da eleme adaylarının belli olması ardından yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan 69. bölüm tanıtımına Nusret Gökçe damga vurdu. Nusret kendisine kafa tutan Atakan ile kozlarını parkurda paylaşacak. Survivor Türkiye yarışmacısı Atakan'a karşı yarışan Nusret Gökçe’nin performansı bu akşam izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Eğlenceli dakikaların yaşancağı Survivor Türkiye Yunanistan'ın bu akşam ki ödülü Nusret'le et mangal. Nusret Gökçe Survivor'da heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden olacak. Peki, Nusret ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler...

NUSRET GÖKÇE SURVİVOR'DA!

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Nusret Gökçe Survivor'da bu akşam yarışacak.

NUSRET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam merakla beklenen Nusret'le et mangal ödülü oynanacak. Nusret'le et mangal ödülü yayınlanacak olan yeni bölümün ardından belli olacak.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Survivor'da iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Siyah takımda bu hafta eleme adayları Yusuf, Atakan ve Emre oldu.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Mesleğini “et sanatçısı” ve “et sihirbazı” olarak tanımlayan Nusret Gökçe Maden işçisi bir babayla ev hanımı bir annenin 5 çocuğunun sondan ikincisi olarak Erzurum’da doğdu. Geçim sıkıntısı yüzünden daha 2 yaşına basmadan ailece toplanıp Darıca’ya göç ettiler. İlkokulu bitirir bitirmez henüz 13 yaşındayken, abisinin yanında kasapta çalışmaya başladı. Restoran kariyerine ise İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptiyle adım attı. Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen Nusret Gökçe, Arjantin'e doğru yola çıktı. 2010 yılında yurt dışında edindiği deneyimler sonucunda Etiler’de kendi restoranını açtı. Dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan Nusret Gökçe, paylaşımlarıyla sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.