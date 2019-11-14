Netflix'te yayınlanacak! İşte yeni Türk dizisi

Muhafız, Atiye ve Love 101 gibi Türk dizilerinin ardından Netflix dördüncü Türk dizisinin çekimlerine başladı.

Farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alacak dizi tüm dünyada 2020 yılında yayına girecek.

8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

(Sputnik)