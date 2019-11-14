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Netflix'te yayınlanacak! İşte yeni Türk dizisi

Netflix'te yayınlanacak! İşte yeni Türk dizisi

Netflix, platformda yeni bir Türk dizisinin yer alacağını duyurdu. Çekimlerine başlanan dizinin oyuncu kadrosu da açıklandı. Dizi 2020'de seyirciyle buluşacak.

Muhafız, Atiye ve Love 101 gibi Türk dizilerinin ardından Netflix dördüncü Türk dizisinin çekimlerine başladı.

Farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alacak dizi tüm dünyada 2020 yılında yayına girecek.

8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

(Sputnik)


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