Muhallebili güllaç hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Muhallebili güllaç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Muhallebili güllaç tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

MUHALLEBİLİ GÜLLAÇ MALZEMELERİ

Muhallebisi için:

1 lt süt

9 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 poşet krem şanti

1 paket vanilya

Güllaç için:

10 adet güllaç yaprağı

1 litre süt

1, 5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Arası için:

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

MUHALLEBİLİ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Muhallebisi için tencereye süt, şeker, nişasta ve un alınır kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirilir.

Koyulaşınca ocaktan alınıp vanilya eklenip karıştırılır. Ara ara karıştırarak ılıması sağlanır.

Ilık muhallebiye 1 poşet toz krem şanti eklenerek güzelce karıştırılır.

Güllaç için süt ve şeker tencereye alınıp şeker eriyene kadar ısıtılır. 1 paket vanilya eklenip karıştırılır. El yakmayacak sıcaklıkta olması gerekiyor.

Güllaç yaprakları 4 e bölünerek kaba yerleştirilir.

Üzerine bir kepçe süt gezdirilir. Yumuşaması için bir kaç saniye beklenir.

Üzerine diğer güllaç yaprağı serilir. Ve yine süt gezdirilir. 5 yaprak bu şekilde tamamlandıktan sonra hazırlanan muhallebi gezdirilir.

Muhallebinin üzerine ceviz serpilir.

Kalan 5 yaprak güllaçta yine aynı şekilde aralarına süt gezdirilerek yerleştirilir.

Üzeri streç ile kapatılarak 2-3 saat dolapta dinlendirilir, istenilen şekilde süslenerek dilimleyip servis edilir. Afiyet olsun