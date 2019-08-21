Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2019 Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Müge Anlı ne zaman başlayacak? sorusu programın hayran kitlesi tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp kişiler aranıyor, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlığa çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon fragramını ekranlarda dönmeye başladı ve yayın tarihi belli oldu. Müge Anlı ne zaman başlayacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren ATV ekranlarında başlıyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek istedi Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Programlarındaki hukuk bilgisinin kaynağının buradan geldiği tahmin ediliyor

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yine Kanal D ekranlarında gerçekleştirmiştir.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen başarılı sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.