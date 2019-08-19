Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2019 Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezon ne zaman?

Müge Anlı ne zaman başlayacak? sorusu programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşlenen çeşitli suçları gün yüzüne çıkaran, cinayet vakalarını açıklığa kavuşturan Müge Anlı 21 Haziran tarihinde sezon finali yapmıştı. Sevilewn sunucu izleyici kitlesini yalnız bırakmayarak yaz döneminde de Güven Bana adlı yarışma programıyla ekranlardaydı. Müge Anlı ne zaman başlayacak? diye araştıranlar için 2019 Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezona ilişkin bilgiler haberimizde..

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı yeni sezon tarihine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Ancak aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'un 2 Eylül'de başlayacak olması programın takipçilerini meraklandırdı.Her iki gündüz kuşağı programı da geçtiğimiz yıl aynı gün sezonun açılışını yapmıştı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek istedi Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Programlarındaki hukuk bilgisinin kaynağının buradan geldiği tahmin ediliyor.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yine Kanal D ekranlarında gerçekleştirmiştir.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen başarılı sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.