Müge Anlı Gücümüz Yeter başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı İle Gücümüz Yeter ne zaman?

Müge Anlı İle Gücümüz Yeter programına büyük ilgi gösteriliyor. FINISH ve Müge Anlı, ATV ekranlarında hayallerinizi gerçekleştirecek yepyeni bir programa başladı. Müge Anlı bu defa 'Hayallerimizi gerçekleştirmeye, dünyamızı güzelleştirmeye GÜCÜMÜZ YETER!' sloganı ile karşımıza çıkıyor. Müge Anlı Gücümüz Yeter başvurusuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

MÜGE ANLI GÜCÜMÜZ YETER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Müge Anlı İle Gücümüz Yeter başvurusu www.gucumuzyeter.com adresi üzerinden yapılabilir. Müge Anlı İle Gücümüz Yeter başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurularak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER NE ZAMAN?



FINISH ve Müge Anlı, ATV ekranlarında hayallerinizi gerçekleştirecek yepyeni bir programa başladı. Müge Anlı ile Gücümüz Yeter, her Çarşamba Tatlı Sert'ten hemen sonra atv'de!

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER HAKKINDA

Hanımlar… Merhaba! Çoğunuz evdesiniz. Evde de iş çok. Belki hayalleriniz, özlemleriniz var.Diyorsunuz ki: Ahh bir çıkabilsem şu mutfaktan… Ama önünüzde dağ gibi bulaşık. “Nerede o zaman. Nerede o imkân” diyorsunuz. Umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Belki de gelecekten kaygılısınız. Bakıyorsunuz dünyanın haline… Duyuyorsunuz işte. Görüyorsunuz. Suyumuz azalıyor. “Ya çocuklarım ne olacak” diyorsunuz. Endişeyle doluyor yüreğiniz. Şimdi lütfen bana kulak verin. Hemen şimdi endişeyi bırakın. Umutsuzluğu unutun. Çünkü geleceğimizi kurtaracaksak ancak biz kurtarırız. Hayallerimizi gerçekleştireceksek ancak bir gerçekleştiririz. İşte ben de bu yüzden bir mutfakta, bu mutfaktan sesleniyorum. Bırakın o bulaşığı, uzmanı halletsin. Çıkın bakalım şu kapıdan, sizi neler bekliyor neler…

Denemeye, değişmeye, başarmaya… Gücümüz yeter!

Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı evli mi, nereli?