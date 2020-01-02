Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Mucize Doktor 17. yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin 16. Bölümünün geçtiğimiz hafta ekrana gelmesinin ardından fragman için araştırmalar başladı. Mucize Doktor dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna gibi isimlerin bulunduğu dizi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyordu. 2 Ocak yayın akışında yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Mucize Doktor’un yeni bölümleri her hafta perşembe akşamları ekrana geliyordu. 2 Ocak Fox TV yayın akışında sevilen dizi yer almıyor.

Dizinin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.