Mengen pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta mengen pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta mengen pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir? Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarından yayınlanan Gelinim Mutfakta ilgiyle takip ediliyor. Gelin ve kayınvalidelerin birlikte yarıştığı programda en yükse puanı alan yarışmacı hem haftanın birinci oluyor hem de 5 altın bileziği almaya hak kazanıyor.Mengen pilavı nasıl yapılır? İzleyiciler tarafından merakla takip edilen günün yemeği hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MENGEN PİLAVI MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gr pirinç

250 gr kuzu kuşbaşı et

2 soğan

3 domates

200 gr mantar

1 demet dereotu

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gr ceviz içi

8 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

MENGEN PİLAVI TARİFİ

Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat bekletin. Birkaç kez yıkayıp süzün. Soğanları kıyın, domatesleri soyup küp küp doğrayın. Mantarları temizleyip ince ince dilimleyin. Dereotunu yıkayıp kıyın.

Tereyağının yarısını tencerede eritip soğanı pembeleştirin. Eti ilave edin, suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Mantar ve domatesi ekleyip karıştırın. Birkaç dakika kavurup suyunu ilave edin. Üzerinde biriken köpüğü alarak yarım saat pişirin. Etler hafif yumuşayınca pirinç, tuz ve tozşekeri ilave edip kaynatın. Kısık ateşte 25 dakika pişirin ve ateşten alın.

Kalan tereyağını tavada kızdırıp ateşten alın. Dereotu, kekik, karabiber ve cevizi ekleyip karıştırın. Pilavın üzerine döküp 10-12 dakika dinlenmeye bırakın. Pirinçleri ezmemeye dikkat ederek özenle harmanlayıp sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.