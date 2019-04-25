Meksikalı müzisyenden Diriliş Ertuğrul'a kemanlı uyarlama

TRT’nin dünyaca ünlü dizisi Diriliş Ertuğrul yalnızca konusuyla değil müziği ile de gönüllerde taht kurdu. Kemanıyla dizi müziğini çalıp internette paylaşan Meksikalı oyuncu Lubella Gauna davetli olarak Türkiye’ye geldi. Tam bir Diriliş Ertuğrul fanatiği olan Gauna diziyle ilgili yaptığı açıklamada, “En başta arkadaşlarımın tavsiyesiyle baktım. internetteki bir dizi içeriği programına düştü, oradan hemen izlemeye başladım '' dedi. On bin kilometre uzaktan Türkiye'ye gelen Gauna, Diriliş Ertuğrul'a kadar Türkiye hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını, ancak diziyi seyretmeye başladıktan sonra Türk kültürünü araştırmaya başladığını söyleyerek, “İlk başta izlediğimde kültürü, değerlerini, insanların hiçbir zaman inançlarını yitirmemelerini, dinlerine duydukları bağlılıkları, umutsuz olmamaları ve her zaman mücadele etmeleri beni etkiledi” ifadelerini kullandı.

Dizinin tema müziğini kemanla çalmaya başladı

Diziye olan ilgisi yüzünden tema müziğini kemanla çalmaya başlayan Gauna, “Tamamen kulaktan dolma, dinledim, dinledikçe daha da düzelttim. Hiç bir notaya bakarak yapmadım, kendi kulağımla dinleyerek öğrendim” dedi. Ancak internete dizinin tema müziğini çaldığı videosunu yükleyince telif hakkıyla karşı karşıya kalan Gauna yardım istedi. Genç müzisyenin çağrısına dizinin yapım ekibi kulak verdi.

Dizinin yapım ekibi Gauna’yı Türkiye’ye davet etti ve genç müzisyen dizi setinde kemanıyla bir klip çekme imkanına da kavuştu.

Türkiye'ye ailesi ile birlikte gelmek isteyen Meksikalı müzisyen Türkçeyi ve Türkçe şarkıları öğrenmenin hedefleri arasında olduğunu söyledi.

İHA