Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, kaç yaşında? Mehmet Fatih Çıtlak nerelidir? İşte hayatı..

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, kaç yaşında? Mehmet Fatih Çıtlak nerelidir? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Her gece Kanal D erkanlarında "M.Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti" programı sunan Fatih Çıtlak daha önce radyo ve çeşitli televizyon kanallarında İslam tarihi ve tasavvuf üzerine yayınlar yapmıştır. Aynı zamanda yazar olan Fatih Çıtlak hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET FATİH ÇITLAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Fatih Çıtlak, 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi’nde bitiren ilahiyatçı üniversite eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde Arapça ve İslâmî ilimler bölümünde tamamladı.

İslâm tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programları yapan Mehmet Fatih Çıtlak, pek çok sempozyum, panel ve konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyetlerden biridir.

Kültür Bakanlığı’na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulunan ünlü ilahiyatçı İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği’nin de kurucularındandır. İstanbul Sümbül Efendi’de bulunan İs ve Kültür Derneği’nde Osmanlıca ve hat derslerine de katılan Mehmed Fatih Çıtlak, pek çok ilmî çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazı yayımlamaktadır.

Yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı vazifelerini icra etti, bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülen Mehmed Fatih Çıtlak halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmektedir.

Mehmet Fatih Çıtlak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın oğlu Bilal Erdoğan‘ın eşi Reyyan Uzuner’in dayısıdır.

Mehmet Fatih Çıtlak, daha önce TRT‘de ‘Gece Kahvesi’ adıyla ramazan programı, atv’de de iki yıl sahur programı yaptı, 2014 yılında da ATV televizyon kanalında bir program sunmaktadır.

Mehmet Fatih Çıtlak, evlidir ve 4 çocuğu vardır.

FATİH ÇITLAK'IN KİTAPLARI

2012 – Huzur Defteri

2011 – Aşkın Bir Noktası

2011 – Nur Kandili

2011 – Mesnevi Şerhi

2011 – Padişah-Cariye Kıssası

2010 – 40 Mektup