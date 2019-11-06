MasterChef 5 Kasım dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef son bölümde eleme adayları kimler oldu?

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef’in 5 Kasım Salı günü yayınlanan bölümünde yaşananlar yarışmayı kaçıran bireyler tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve daha sonra eleme adayları belli oldu. Yarışmanın 42. bölümü Edirne’nin Rüstempaşa Kervansarayı’nda çekildi ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmacılar yağlı pehlivanlar için özel bir menü hazırladı ve onların tadımına sundu. Günün sonunda ise bir takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Peki, 5 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte yanıtı..

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 42. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Edirne Rüstempaşa Kervansarayı’nda çekilen bölümde yarışmacılar yağlı pehlivanlar için yemek hazırladı ve onların tadımına sundular. Menüde, çene çarpan çorbası, pırasa böreği, ciğer sarma, fırında kuzu kol kapama ve trileçe vardı. Pehlivanlar yemekleri tattılar ve takımlar için puanlama yaptılar. Günün sonunda en çok puanı alan takım kırmızı takım oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Danilo Şef’in özel karides ve ahtapot yemeğini yapmak için performanslarını sergilediler. Cemre, Yasin, Mustafa, Kıvanç, Suna ve Alican mücadele ettiler. Bireysel dokunulmazlık oyununda finale Suna ve Kıvanç kaldı. Kıvanç en iyi tabağı yaptığı için şefler tarafından bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu.

5 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için eleme adayları mavi takımdan gerçekleşti. Kıvanç bireysel dokunulmazlık oyununu kaznadığı için ilk eleme adayı olarak Mustafa'yı seçti. Daha sonra yarışmacılar arasında oylama yapıldı ve ikinci eleme adayı belirlendi. Oylamada Yasin ve Suna aynı sayıda oy aldığı için ikinci eleme adayını takımın kaptanı belirledi. Cemre Sunayı seçti ve Suna haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan 40. bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesi verdiler. En güzel çiğ köfteyi yapmak için büyük çekişmenin yaşandığı bölümde finale Mustafa ve Cemre kaldı. Kaptanlık oyununu Cemre kazandı ve mavi takımın kaptanı oldu.