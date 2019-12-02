Masterchef Türkiye'de yeni hafta bu akşam başlıyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Kıvanç olmuştu. Kıvanç'ın elenmesinin ardından Masterchef'te Alican, Ekin, Cemre, Rıfat, Yasin, Güzide ve Batuhan olmak üzere 7 yarışmacı kaldı. Finale adım adım yaklaşılan Masterchef'te değişiklikler yapıldı. Masterchef'teki yeniliği Somer Şef açıkladı. Masterchef Türkiye'de eleme oylaması bitti mi? Masterchef Türkiye'de eleme nasıl yapılacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF'TE ELEME NASIL YAPILACAK?

Artık eleme oylaması yapılmayacak. Her gün öncelikle takım oyunu oynanacak. Kaybeden takım bireysel bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı yapan yarışmacı direkt olarak eleme potasına gidecek.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın kaptanlık yarışı bugün oynanacak. Yarışmacılar bugün mangalda çöp şiş yapacak. En güzel çöp şişi yapan yarışmacı Mavi takımın kaptanı olacak. Böylece hem Kırmızı takımın kaptanını hem de takımına ilk yarışmacıyı seçme hakkına sahip olacak. Kimin kaptanlık kazandığı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam oynanan takım oyununu kimin kazandığı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.