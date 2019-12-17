MasterChef eleme adayı kim oldu? 16 Aralık MasterChef son bölümde neler oldu?

MasterChef eleme adayı araştırılıyor. 16 Aralık MasterChef son bölüm izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Son bölümde yarışmaya Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol katıldı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada dokunulmazlığı almak için Demet Akalın-Okan Kurt ve Alişan-Buse Varol arasında mücadele gerçekleşti. Ardından ise ödül oyunu oynandı. İşte son bölümde belirlenen eleme adayı ve yeni bölüm fragmanı…

MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

İlk eleme adayı Alican oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan mavi takım oldu. Mavi takımda Demet Akalın, Okan Kurt, Batuhan, Cemre ve Alican bulunuyordu.

Kırmızı takımda ise Alişan, Buse Varol, Ekin ve Güzide vardı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef 69. Bölümde yarışmacıların aileleri geliyor. Batuhan’ın annesi, Güzide’nin ablası, Cemre’nin ananesi, Ekin’in kardeşi, Alican’ın ağabeyi geliyor.

Kahkaha dolu dakikaların yaşandığı fragmana aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.