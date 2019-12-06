Lucifer 5.sezon ne zaman? Lucifer 5. sezonla final mi yapacak?

Lucifer 5.sezon ne zaman? sorusu arama motorunda dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Netflix'in sevilen dizisi Lucifer 5. sezon ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Suç, drama ve fantezi türündeki dizinin 5. sezonu için yeni açıklama Aimee Garcia'dan geldi. Lucifer 5.sezon ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

LUCİFER 5.SEZON NE ZAMAN?

“Lucifer 5. sezon finali çok duygusal” ET‘ye konuşan Garcia, bu zamana kadar romantik ilişkilerde göremediğimiz Ella’nın bu sezon kendisi için çok da iyi olmayan biriyle bir ilişki yaşayacağını kaydediyor. 4. sezon sonunda Dan ile öpüşen karakterimiz bu ismin Dan olup olmayacağını ise açıklamıyor. Garcia’nın en dikkat çekici açıklaması ise final bölümüyle ilgili oluyor.

Garcia dizinin finaline ilişkin şunları dile getiriyor: “Nasıl biteceğini biliyorum ve size tamamen dürüst olacağım. Bana nasıl bittiğini söylediklerinde biraz duygulanmış olabilirim. Yaptığım ilk hareket kalbime dokunmak oldu. Herkesin peçetelere sarılacağına eminim. Özellikle umutsuz bir romantikseniz. Biz bir nevi Güzel ve Çirkin hikayesi anlatıyorduk ve günün sonunda aslında dizimiz aşkla ilgiliydi. Hepinizin çok ağlayacağını söyleyebilirim. Kalbiniz paramparça olacak. Ama sizi güldüreceğiz de. Eğlenceli olacak.” Garcia’nın sözlerinden net bir tahmin yapmak pek mümkün değil ancak sanki bizi Chloe ve Lucifer için buruk bir son bekliyor gibi görünüyor.

Netflix henüz dizinin net yayın tarihini ise ne yazık ki açıklamadı. 8 + 8 olmak üzere iki parçaya bölünen Lucifer 5. sezon bölümleri 2020’de Netflix’teki yerini alacak. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

LUCİFER DİZİSİ KONUSU

Suç, drama ve fantezi türündeki dizinin 4. sezonu 10 bölüm olarak yayınlandı. Tom Ellis hikayenin henüz bitmediğini söyleyerek 5. sezonun kapısını araladı.

Dizinin ana konusu şu şekilde:

Cehennemin Efendisi olmaktan bıkan şeytan, Los Angeles'a yerleşir, bir gece kulübü açar ve bir cinayet dedektifiyle ilişki kurar.

LUCİFER 4. SEZONDA NE OLDU?

Dizinin 4. sezonunda Chloe, Lucifer’e karşı hislerini itiraf ettikten sonra onun mecburen cehenneme dönmesi ikili arasındaki ilişkiye de ara verdirmiş oldu.

LUCİFER OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda başrol Tom Ellis’e Lauren German, Lesley-Ann Brandt, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Scarlett Estevez ve Rachael Harris gibi isimler eşlik ediyor.