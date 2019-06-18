Leke 9. bölüm sezon finali izle! Leke sezon finali özeti neler oldu?

Leke 9. bölüm sezon finalinde neler oldu? Leke bu akşam 9. bölümü ile sezon finali yapıyor. Kanal D’nin sevilen dizisi, diğer diziler gibi yaz tatiline giriyor. Leke sezon finalinde heyecan dorukta! Arda elinde kanıtla, tekne baskını ve kendisinin kaybolmasıyla ilgili yaşadıklarını anlatınca Cem dağılır. Cem, Yasemin defterini zor olsa da kapatmaya çalışır. Cem, Yasemin'den ayrılmanın verdiği üzüntüyle Belkıs’la yüzleşir. Cem’in, Belkıs’a yapacağı itiraf şok etkisi yaratır. Leke 9. bölüm sezon finali özetini merak eden vatandaşlar haberimiz içerisinden bulabilirler.

LEKE 9. BÖLÜM SEZON FİNALİ ÖZETİ

Arda elinde kanıtla, tekne baskını ve kendisinin kaybolmasıyla ilgili yaşadıklarını anlatınca Cem dağılır. Yasemin, kendisini savunacak mı? Cem, Yasemin defterini zor olsa da kapatmaya çalışır. Anlatılanlara inanmayan tek kişi ise Ekber’dir. Ekber gerçeklerin peşine düşecek mi? Yasemin ve Şirin; Meto’dan, Birkan’ın, Serpil’in kardeşi olduğunu öğrenir. Hayatları tehlikede olan Yasemin ve Şirin’e Meto yardım eder. İki arkadaş, Serpil ve Birkan’dan nasıl kurtulacak?

Cem, Yasemin'den ayrılmanın verdiği üzüntüyle Belkıs’la yüzleşir. Cem’in, Belkıs’a yapacağı itiraf şok etkisi yaratır. Cem’in, Belkıs’tan sakladığı sır nedir? Köşeye iyice sıkışan Serpil ve Birkan, Yasemin ve Şirin’in kendilerini ihbar etmelerinden korkar. Yolun sonuna yaklaşan iki kardeş gözlerini iyice karartır. Yasemin’i nasıl bir tehlike bekliyor? Sevgi Evi’ne ulaşan Vakıf çalışanı, Murat’ı ameliyat ettirmek istediklerini söyler. Aldığı haberle çok mutlu olan Yasemin, Murat’ın ameliyat gününü beklerken vakfın arkasında Cem’in olduğunu öğrenecek mi? Yasemin, Şirin ve Meto, Hakan Müdür’e her şeyi anlatmaya gider. O sırada Yasemin’in çalan telefonu tüm olayların seyrini değiştirir…

LEKE 8. BÖLÜMDE NELER OLDU

Cem gerçeklerin peşine düşer. Özellikle Arda'nın Yasemin hakkında söyledikleri Cem'i çok kızdırmıştır. Serpil ile görüşmeye gider ve adamın Yasemin'e nasıl ulaştığını sorar. Serpil'in cevabı ise pek çok yeni problemin habercisi olur. Çünkü Serpil tüm okları Mehmet'e yöneltmiştir. Adamın Yasemin'e şirket yemeğinde ulaştığını ve bu durumdan da Mehmet'in haberdar olduğunu söyler. Bunun üzerine Cem bir hışımla Mehmet'in yanına gider. Yüzleşmelerin başlangıcı bu olay olur. Fakat devamı gelecektir.

CEM VE BİRKAN KARŞI KARŞIYA!

Birkan ve Cem karşı karşıya gelir. Bütün olayların altından çıkan Birkan, Cem'i öfkelendiren bir diğer kişidir. İnatla Yasemin'in peşinden giden Birkan, Cem'in gazabı ile karşılaşır. Üstüne Yasemin de Birkan'ın teklifini geri çevirince Birkan yıkıma uğrar.

Arda ve Cem arasında da sular durulmaz. İki kardeşin ilişkisi büyük bir kaosa sürüklenmiştir.

Şirin ve Yasemin tüm olayları polise anlatır. Serpil'in ismini vererek aracı kişinin o olduğunu söyleyince işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelir. Çünkü Serpil kendini kurtarmak için her türlü yola başvuracak biridir.