La Casa de Papel 4.sezon ne zaman? La Casa de Papel yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

La Casa de Papel 4.sezon ne zaman? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. 3.sezonu soluksuz izleyen izleyiciler yeni sezon hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. La Casa de Papel yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Netflix'in, İspanyol dizi olan La Casa de Papel hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

LA CASA DE PAPEL 4.SEZON NE ZAMAN?

İzleyiciler tarafından tam not alan La Casa de Papel'in 4.sezon tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü 3 Nisan 2020'de Netflix'te yayınlanacak.

LA CASA DE PAPEL 4.SEZON YENİ FRAGMANI



Netflix resmi Youtube hesabından dizinin 4.sezon fragmanını yayınladı.

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